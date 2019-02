Route du ski : plus de 156.000 véhicules en Savoie pour ce chassé-croisé des vacances d'hiver

Par Nelly Assénat et Christophe Van Veen, France Bleu Pays de Savoie

Plus de 156.000 véhicules sont attendus en Savoie ce samedi et ce dimanche pour ce week-end de chassé-croisé entre les vacanciers qui partent et ceux qui reviennent des stations de ski. Bison Futé annonce une journée noire samedi alors que le service des routes interdépartemental prévoit du rouge.