Route : Le chantier de la RN82 s'ouvre au public

Activité pour le moins originale ce dimanche. Vous avez la possibilité de visiter le chantier de la RN82. Depuis l'automne 2012, un tronçon de 4,5 kilomètres entre Neulise et Balbigny est mis en deux fois deux voies. Un projet à 55 millions d'Euros que vont pouvoir découvrir les visiteurs.

Deuxième plus important projet en Auvergne-Rhône-Alpes sur le contrat de plan Etat/Région 2015-2020, la futur tracé de la RN82 va bientôt voir le jour. Elle devrait être opérationnelle à l'été 2018. En attendant les services de l’État (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DIR Centre-Est et Préfecture) organisent des visites du chantier ce dimanche matin et l'après-midi.

Au programme notamment la découverte des six ouvrages d'art avec une visite en car. "C'est pour répondre à une demande des riverains" explique Julien Champeymond le chef de projet pour la DIR Centre-Est. "les gens voient les travaux avancés au jour le jour et c'est important de pouvoir leur expliquer ce que l'on fait. D'expliquer pourquoi cela coûte si cher (55 millions d'Euros) pour une si petite portion et pourquoi cela demande autant de temps".

Julien Champeymond, chef de projet à la DIR Centre-Est animera les visites Copier

L’initiative semble en tout cas séduire les curieux. les visites du matin affichent complètes. Il reste normalement quelques places pour l'après-midi. Il faut s'inscrire au 06-60-66-26-98