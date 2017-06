Route : les agents de la DIR Centre-Est se mobilisent pour leur sécurité

En moyenne chaque année, un agent de la Direction interdépartementale des routes (DIR) meurt dans l'exercice de son métier. Vitesse excessive, distraction, fatigue... tant de facteurs sur lesquels les agents de la DIR entendent sensibiliser les automobilistes pour exercer leur métier en sécurité.

"On n'a pas de carapace, on est quasiment nus, et si on se fait taper on est morts" - Éric, chef de service à la DIR Centre-Est

Le service dépendant du ministère de la Transition écologique pointe du doigt certains comportements qui entraînent ces accidents : circulation à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence, circulation trop près du véhicule qui précède, rabattement tardif avant le début d'un chantier, vitesse excessive, distraction et fatigue. Tant de comportement qu'Éric, chef de service à la DIR Centre-Est exhorte aux automobilistes interceptés devant une station service de ne pas reproduire : "restez attentif à ce qui se passe devant vous !" Des frayeurs parfois, mais Éric l'assure, il n'a pas peur de faire son travail : "on n'a pas le danger en tête. Si quelqu'un travail avec la peur au ventre il ne peut pas faire ce métier."

Les automobilistes plus vigilants sur la route des vacances que sur les trajets quotidien

Une campagne de sensibilisation à quelques semaines des premiers grands départs en vacance, pourtant Thomas Caillot, le chef de district Chambéry-Grenoble, l'assure : aucun lien. "C'est presque finalement quand on est sur des circuits quotidiens où le trafic est fluide, on a l'impression qu'on a un boulevard devant nous. Et puis il y a une intervention qui génère une perturbation, on ne réagit pas et c'est là où c'est le plus difficile."