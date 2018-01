Loire, France

Pour tenter d'enrayer la hausse du nombre de morts sur les routes, le gouvernement doit annoncer ce mardi 9 janvier l'abaissement à 80km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires. Une mesure dont on parle beaucoup dans les auto-écoles puisque que les jeunes conducteurs doivent rouler pendant 3 ans à 80 km/h dans le cadre du permis probatoire.

Et pour que les jeunes comprennent bien l’enjeu de cette vitesse réduite Anne Marie Taton formatrice de formateur en sécurité routière à l’école européenne de conduite insiste : "la vitesse c'est une histoire de physique. Il faut leur montrer la différence entre ce qui se passe à 80 et à 90 km/h". Elle dit aussi à ces jeunes que les départementales, où la mesure doit être appliquées, sont des routes particulières. On y trouve une très large cohabitation entre piétons, véhicules lents, animaux, camions. D’ailleurs sur ces routes 36 % des accidents ont eu pour cause une vitesse excessive en 2016.

En tout cas, selon les patrons d’auto-écoles, les conducteurs de demain auront moins la tentation de la vitesse. Les messages de sécurité semblent toucher les nouvelles générations. La réduction de 10 km/h permettrait de sauver entre 200 400 vies par an selon les associations.