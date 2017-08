Route : les prévisions de circulation de Bison Futé pour le week-end

C'est surtout dans le sens des retours que les conditions de circulation seront compliquées sur les routes de France ce week-end. Bison Futé annonce du rouge voire du noir dans le sud-est samedi.

Ça sent la fin des vacances estivales. Dès vendredi et jusqu'à dimanche, prendre la route s'annonce compliqué dans le sens sud-nord selon les prévisions de Bison Futé.

Du noir samedi dans le quart sud-est

Les conseils de Bison Futé pour ce vendredi : évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A61, A63, A75) entre 11 heures et 22 heures. Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord (A13, A10, A71) du pays entre 15 heures et 19 heures.

Samedi 19 août est classé orange au niveau national et rouge en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le sens des départs, mais rouge au niveau national et noir en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dimanche 20 août est classé vert au niveau national dans le sens des départs et orange au niveau national pour les retours.