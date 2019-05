Route Nantes-Pornic : des aménagements pour améliorer la sécurité en attendant le passage à 2x2 voies

Les travaux ont commencé cette semaine sur la route Nantes-Pornic, sur le tronçon entre Port-Saint-Père et le pont Béranger pour améliorer la sécurité. Cette portion voit passer plus de 25.000 véhicules par jour. Il doit passer à 2x2 voies à l'horizon 2026.

Port-Saint-Père, France

Réclamés par les riverains et par les automobilistes qui empruntent régulièrement la route Nantes-Pornic, des premiers aménagements vont faits d'ici cet été pour améliorer la sécurité. Dans un premier temps, c'est la portion entre Port-Saint-Père et le pont Béranger qui est concernée. Plus de 25.000 véhicules y passent chaque jour. Elle doit passer à 2x2 voies à l'horizon 2026.

Trois bandes blanches au lieu d'une, avec des "barrettes d'alerte sonore

C'est d'abord le marquage au sol qui doit être modifié. Ces sept kilomètres de route sont entre deux portions à 2x2 voies. Souvent, quand on en sort, on a un peu de mal à ralentir et on a envie de continuer à doubler, même s'il y a déjà une ligne blanche. Donc, au milieu de la route, il n'y aura plus une mais trois bandes blanches, dont deux avec des barrettes d'alerte sonore, comme celles des bandes d'arrêt d'urgence, pour nous rappeler de bien rester sur la droite. D'ailleurs, ce marquage, il sera étendu jusqu'à Pornic dans les semaines qui viennent. Il n'y aura plus de ligne discontinue. On n'aura plus du tout le droit de doubler sur l'intégralité cette route, hormis sur les portions à 2x2 voies.

Des balises blanches pour donner l'impression d'une séparation

Entre Port-Saint-Père et le Pont Béranger, des petites balises comme celles qui signalent les passages à niveau vont être posées au milieu de la route. Elles seront complètement blanches pour qu'avec la vitesse, quand on roule, on ait l'impression qu'il y a une séparation avec la voie de gauche. Ce sera un test dans un premier temps. Si c'est efficace, le dispositif sera étendu.

Un rond-point à "La Paternière"

Un rond-point va aussi être construit au croisement avec la route qui fait Le Pellerin-Sainte-Pazanne, pour que ce soit plus simple de traverser et de tourner à gauche à cet endroit-là.

Ces travaux vont durer jusqu'à la mi-juillet. Ils ont lieu de nuit pour ne pas trop gêner la circulation. Des déviations sont mises en place.

Dans un premier temps, c'est le tronçon entre Port-Saint-Père et le pont Béranger qui est concerné par les aménagements - Marion Fersing et Google maps

D'autres aménagements à venir

D'ici la fin de l'année, un panneau sera aussi installé au niveau de Bouguenais pour prévenir les automobilistes en cas d'accident et de véhicule en panne, mais aussi pour leur donner le temps de trajet jusqu'à Pornic et leur dire si le trafic est fluide ou s'il y a des bouchons.

Une commission de sécurité routière d'itinéraire aura lieu au mois de septembre pour le tronçon entre le pont Béranger et Pornic pour faire le point sur les différents carrefours.

Trois ronds-points supplémentaires sont prévus aux croisements avec les routes entre Saint-Hilaire-de-Chaléons et Cheix-en-Retz, Cheméré et Vue et Le Clion et La-Bernerie-en-Retz, mais pour l'instant, aucun calendrier n'est arrêté.

24 kilomètres à 2x2 voies d'ici 2026

Actuellement, 14,5 des 40 kilomètres de la route Nantes-Pornic sont à 2x2 voies. La déviation de Port-Saint-Père sera doublée d'ici 2023 et le tronçon entre Port-Saint-Père et le pont Béranger d'ici 2026. Pour les 16 kilomètres restants, entre le pont Béranger et Pornic, les premières études ont lieu cette année.