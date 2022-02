Route Saint-Lô-Coutances : à Thèreval, riverains et opposants au contournement se font entendre

Après Coutances mardi, c'est à Théreval dans le Saint-Lois qu'avait lieu ce jeudi 24 février la deuxième réunion publique de concertation sur l'aménagement d'une 2+1voies entre Coutances et Saint-Lô. Et sans surprise, le débat s'est beaucoup centré sur le contournement envisagé de Saint-Gilles.

Plus de 200 personnes ont assisté ce jeudi 24 février à la réunion publique organisée dans le cadre de la concertation lancée par le Département de la Manche. Elle s'est déroulée à Théreval, commune où se cristallisent de nombreuses oppositions au projet.

Le conseil départemental veut réaménager la RD972 c'est-à-dire l'axe routier entre Coutances et Saint-Lô, pour en faire une 2+1 voies avec une alternance de créneaux de dépassement où l'on pourra rouler à 110 km/h.

Le scénario privilégié par le Département consiste à élargir l'axe existant depuis la rocade de Coutances jusqu'au Mesnil-Amey puis à créer une portion neuve pour contourner Saint-Gilles au nord, via la commune de Théreval, pour se connecter à la RN174. Une concertation publique est menée du 31 janvier au 11 mars.

Le contournement de Saint-Gilles via des terres agricoles au nord de la commune fait débat. © Radio France - Lucie Thuillet

Qualité de vie et impact environnemental au coeur du débat

Cette réunion publique à la salle Le Triangle à Théreval a débuté par une présentation des scénarios étudiés et du tracé envisagé puis une partie des personnes présentes a pu prendre la parole. Et sans surprise, le débat s'est beaucoup centré sur le contournement envisagé de Saint-Gilles.

Plusieurs habitants d'Hébécrevon, membres de Vertha, l'association de riverains mobilisés contre ce projet de contournement routier, ont mis en avant l'impact environnemental et agricole de ces 25 à 30 hectares de terres mobilisées, de ce Bois de Mingrey, lieu de promenade et randonnée qui risque de se retrouver coincé entre la 4 voies (la RN 174) et cette nouvelle route. "On nous a parlé du monde d'après, d'une prise de conscience, lance l'un d'eux, mais avec ce projet, vous êtes incapable de vous remettre en question".

Améliorer la qualité de vie à Saint-Gilles, oui, mais pas au détriment de celle de Théreval qui a déjà connu un grand remembrement pour la création de la 4 voies, ont rappelé plusieurs habitants dont le maire Gilles Quinquenel qui a dénoncé un projet "décalé, inadapté et démesuré".

A Théreval, des riverains du futur tracé se mobilisent depuis deux ans au sein de l'association Vertha © Radio France - Lucie Thuillet

Vincent Kientz, secrétaire adjoint de l'association, vit tout près du tracé envisagé :

On est dans une concertation de façade, pour que les habitants s'approprient tranquillement le projet et s'en fassent une fatalité. Quand on parle par exemple de l'artificialisation des terres qui contribue au réchauffement climatique, ce n'est pas pris en compte. Ils semblent entendre mais passer à l'action, non. Nous, on veut que le scénario de l'aménagement du bourg de saint-Gilles soit aussi proposé et qu'il y ait ensuite une autre concertation.

Des riverains qui s'interrogent

"Ce soir, j'ai la conviction que ce projet vous l'avez déjà choisi", a interpellé Thierry, un habitant de Cametours. Un sentiment repris par plusieurs intervenants balayé par le premier vice-président Jacky Bouvet : "On est bien dans une démarche de concertation, on est là pour vous entendre"

Largement abordée aussi la question des alternatives, du développement des transports en commun entre Coutances et Saint-Lô et "pourquoi pas le train à 1 euro, interroge un habitant de Marigny, comme dans le nord-Cotentin".