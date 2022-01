Route Saint-Lô - Coutances : le Département de la Manche lance une concertation

Le Département de la Manche veut agrandir et réaménager l'axe Saint-Lô-Coutances. Il envisage de créer une trois voies sur l'axe existant et une portion neuve pour contourner Saint-Gilles. Il organise une concertation du 31 janvier au 11 mars pour connaître l'avis des riverains et des usagers.

Une concertation sur le projet d'aménagement routier entre Coutances et Saint-Lô sera lancée lundi 31 janvier pour informer et recueillir les impressions, questionnements et propositions du public.

Pendant six semaines, jusqu'au 11 mars, un dossier présentant les quatre scénarios qui ont été étudiés et des registres seront disponibles dans les maires des communes concernées, à la Maison du Département, aux sièges de Saint-Lô Agglo et Coutances Mer et Bocage ainsi que sur manche.fr

Deux réunions publiques seront organisées à 19h30, le 22 février au lycée agricole de Coutances et le 24 février à la salle Le Triangle à Théreval. Six permanences vont être également organisées dans les mairies de Coutances, Marigny-le-Lozon et Saint-Lô, pour répondre aux questionnements plus personnels des riverains impactés par le projet.

Pourquoi élargir l'axe Saint-Lô Coutances ?

Première raison avancée par le conseil départemental : améliorer la sécurité sur cette route. "C'est un axe accidentogène. Il y a eu 43 accidents en 10 ans, entre 2009 et 2018 , 5 tués et 33 blessés hospitalisés. Donc il faut faire quelque chose, d'autant qu'à certains endroits, à l'entrée de Coutances et à l'arrivée du Saint-Lô, on atteint près de 14.000 véhicules par jour", explique le président Jean Morin.

Ce projet doit aussi permettre de réduire et de fiabiliser le temps de parcours sur l'axe. "On estime un gain de 6 à 7 minutes en moyenne et en heure de pointe, même si ce n'est pas notre objectif premier", assure Olivier Thirion, directeur des Infrastructures et de l'Entretien routier au conseil départemental de la Manche.

Il s'agit aussi de désenclaver le Coutançais, de renforcer son attractivité touristique et économique et de faciliter les échanges entre les deux villes, notamment pour les hôpitaux.

Le scénario 2.2 est le tracé envisagé par le conseil départemental de la Manche et soumis à la concertation. - Conseil départemental de la Manche

Quel est le scénario privilégié ?

Les quatre scénarios étudiés sont présentés dans le dossier, y compris celui d'une "sécurisation a minima" sur l'axe existant et celui qui comprend la création d'un contournement au sud de Saint-Gilles, "scénario d'emblée écarté car il serait plus long, plus coûteux et aurait un plus grand impact foncier et environnemental"

Le scénario qui a aujourd'hui la préférence du Département, consiste à aménager une 2+1 voies sur l'axe existant, avec des créneaux de dépassement en alternance et un terre-plein central pour une circulation à 110 km/h et à créer un tracé neuf pour le contournement de Saint-Gilles dans sa partie nord. Il s'agit également de réaménager la rocade de Coutances et la RD 44 jusqu'à l'entrée de Tourville-sur-Sienne.

Quelles conséquences pour les riverains ?

Le long de l'axe existant, le Département de la Manche a prévu d'acquérir près de 70 maisons d'ici 2025. Il en a déjà acheté une trentaine.

Notre objectif c'est aussi d'améliorer la qualité de vie des riverains, avec des itinéraires parallèles, des accès sécurisés, une réduction des points noirs coté bruit. Dans le bourg de Saint-Gilles, cela réduira le trafic de 90%, avance Olivier Thirion, directeur des Infrastructures.

Le projet fait débat notamment la création du contournement de Saint-Gilles, via Théreval. Des riverains qui s'opposent à ce tracé ont déjà mené plusieurs mobilisations. "

L'axe Saint-Lô-Coutances traverse actuellement le bourg de Saint-Gilles © Radio France - Lucie Thuillet

Quel impact sur les terres agricoles ?

Le tracé retenu pour le moment va mobiliser 180 hectares dont 125 hectares de terres agricoles (dont 20 hectares pour le contournement de Saint-Gilles). Quatre-vingt-deux exploitations agricoles sont concernées.

"Nous sommes en contact avec la Safer qui nous propose des terres agricoles à acheter sur le tracé pour compenser cette emprise", souligne Olivier Thirion.

Pourquoi une concertation ?

Le conseil département de la Manche explique avoir opter pour cette concertation car "c'est un véritable outil d'écoute", assure le président Jean Morin, contrairement à l'enquête publique qui aura lieu en 2023 :

L'enquête publique ne permet pas vraiment d'amender le projet, on y présente un projet déjà abouti et on essaye de recueillir l'avis favorable du commissaire enquêteur. L'avantage de la concertation, c'est qu'il y a un échange. On est là pour recueillir les impressions, les souhaits, les questions des uns et des autres, en particulier des riverains bien entendu, mais aussi des usagers et tous ceux qui sont concernés par cet axe, commerçants, entreprises artisans. C'est vraiment quelque chose qui doit être très constructif.

Un bilan sera effectué dans les trois mois suivant la concertation et rendu public. Ces observations pourront "faire évoluer si besoin était le projet", assure le président :