Route vers l'Andorre : le projet de déviation à Tarascon-sur-Ariège se précise

Evoquée depuis 1970, la déviation de Tarascon-sur-Ariège revient sur le devant de la scène. La déclaration d'utilité publique est arrivée à terme et le projet se précise. La préfecture d'Occitanie annonce une déviation de 2,2 km dont un tunnel d'un peu plus de 1400 mètres. Sur place les habitants sont partagés entre inquiétude et envie de voir disparaître les bouchons.

Le maire de Tarascon se dit prudent

Tarascon-sur-Ariège est une commune de 3.500 habitants située sur la route qui mène de Toulouse en Andorre. La RN20 y est régulièrement embouteillée, chaque été pendant la période touristique, chaque hiver dès que les pistes de ski d'Ax-3-Domaines, ou du plateau de Beille sont ouvertes.

Devant le projet de contournement, le maire Alain Sutra se veut très prudent: "c'est vrai qu'il y a un ralentissement à Tarascon personne ne peut le nier, mais l'inconvénient c'est que les gens allant directement en Andorre ne s'arrêteront plus à Tarascon et ça, ça pose problème car il y a des emplois en jeu" . Tiraillé entre les impacts positifs et négatifs de la déviation, l'élu précise : "à Tarascon le taux de chômage est important, il est bien supérieur à la moyenne nationale et peut flirter avec les 18%" dit Alain Sutra. Avant d'ajouter : "je suis conscient qu'il faut peut-être faire cette déviation, je n'oublie pas qu'en Haute-Ariège il y a des stations de ski et que c'est important pour l'économie locale y compris tarasconnaise, cela permettra aux Toulousains de venir skier plus rapidement, de venir régulièrement tous les dimanches et de faire vivre notre économie mais il faut quand même être prudent."

Le maire de Tarascon-sur-Ariège Alain Sutra devant l'église au pied de laquelle il est prévu de faire aboutir la déviation. © Radio France - Pascale Danyel

Avec la déviation, finies les pauses cafés à Tarascon

La RN20 est empruntée quotidiennement par 15.000 à 20.000 véhicules. Aux heures de pointe et en période touristique, la route est saturée. Charles habite dans la montagne au dessus et témoigne :

Parmi les gens de passage Florence, garée devant le bar où justement elle fait une pause : "le bar est au bord de la route, sur le passage, ça me va très bien".

Mais si le projet de déviation voit le jour, finies les pauses à Tarascon. Sur la RN 20 il y a une pizzéria, une boulangerie, un bar et un hôtel restaurant tenu par Philippe Huertas, patron de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) en Ariège, il attend de voir : "certains clients se plaignent du bruit donc si il y a une déviation il y aura moins de nuisances sonores, mais on risque aussi dans les premiers mois de perdre une partie de la clientèle, à nous de rebondir et de faire de la communication"

Philippe Huertas devant son établissement le Manoir d'Agnès le long de la RN20 à Tarascon. © Radio France - Pascale Danyel

Parmi les propositions avancées pour maintenir l'activité : faire de Tarascon une ville étape avec un office de tourisme bien visible juste avant le futur tunnel là où la deux fois deux voies se termine