Routes : à Dijon, la lino sera fermée pendant 4 nuits

Des travaux de maintenance électrique des ouvrages souterrains et de nettoyage de la RN274-LINO sont programmés à Dijon dans la semaine du 15 au 19 juin. Ils seront effectués de nuits et vont entraîner la fermeture de la route

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon va procéder à des travaux de maintenance électrique des ouvrages souterrains et de nettoyage de la RN274-LINO entre le 15 et le 19 juin 2020, pour une durée de 4 nuits, entre 21h et 6h.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN274 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n°37 d’AHUY et n°34 de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON, et la mise en place de déviations par les Boulevards intérieurs

Le plan des travaux sur la LINO et les déviations mises en place - DIR Centre Est

Ces travaux vont concerner les 2 sens de circulation entre les échangeurs n°37 d’Ahuy et n°34 de Plombières les Dijon. L’échangeur n°35 sera ouvert à la circulation afin de prendre la déviation sans couper le carrefour.

Réalisation des prestations :

*de maintenance de la ventilation, de l’éclairage, des caméras (DAI) et de nettoyage du tunnel et la tranchée couverte.

*de balayage de chaussée.

*de renouvellement de signalisation horizontale