Routes - Aménagement-Est de Limoges : "Tout s'arrête, il n'y a pas de plan B", dit Jean-Claude Leblois

Haute-Vienne, France

"Tout s'arrête, il n'y a pas de plan B" a dit Jean-Claude Leblois qui a poussé ce mardi un gros coup de gueule. Le Président du Conseil Départemental de Haute-Vienne a vigoureusement dénoncé le refus de la Communauté Urbaine de Limoges d'approuver les déviations de Feytiat et de Panazol, projet porté par le Conseil départemental.

Lundi soir, les élus de Limoges Métropole s'étaient en effet prononcés contre ce projet à 34 voix, tandis qu'il y a eu 29 voix pour, et 8 abstentions. Fin avril, les élus de Panazol s'étaient aussi prononcé contre, en Conseil municipal.

C'est donc un coup d'arrêt pour ce projet qui prévoyait de relier les routes D979 et D941 pour désengorger Feytiat et Panazol. Et "il n'y a pas de plan B", prévient Jean-Claude Leblois. "Tout s'arrête, je le regrette, surtout pour ceux qui habitent au bord de ces routes là, qui vont subir toujours cette circulation, ces poids lourds, alors qu'on avait la chance de dévier. Je suis très déçu qu'on n'ait même pas pu aller jusqu'à l'enquête publique", explique-t-il avec amertume, "car c'était un projet capital, à mes yeux de la même importance que la D2000 qu'on avait fait il y a quelques années", dit le Président du Conseil Départemental de Haute-Vienne.

Politique politicienne ?

De son côté, le Conseiller départemental PS du secteur, Laurent Lafaye dénonce lui un vote politique, à un an des élections municipales. "On est à un an des municipales, et ce qui a primé c'est la préparation de ces élections, c'est vraiment dommage" a-t-il estimé.

Laurent Lafaye, Conseiller départemental de Feytiat-Panazol © Radio France - Alain Ginestet

Lui aussi indique ressentir "de l'amertume, même si on avait compris au dernier Conseil départemental que la droite avait basculé dans l'opposition à ce projet, alors qu'elle y était favorable. C'est une démonstration de politique politicienne" estime l'élu PS, soulignant que "malheureusement le fond du projet et son intérêt n'ont pas été privilégiés".

"Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on demandera aux élus de faire quelque chose. Maintenant j'attends de voir l'alternative proposée par tous ceux qui ont voté contre" a conclu Laurent Lafaye.