Routes : c'est quoi ce nouveau panneau de signalisation qui se répand en France ?

Vous l'avez peut-être remarqué sur la route des vacances cet été. Un nouveau panneau de signalisation se multiplie en France. Il représente un losange blanc sur un fond bleu ou un losange lumineux sur un fond noir. Ce panneau indique les voies réservées au covoiturage . Concrètement, seuls les véhicules avec au moins deux personnes à bord sont autorisés à circuler dans cette voie, mais aussi les transports en commun, les taxis et les voitures à très faible émission (avec une vignette Crit'Air zéro émission).

Un panneau pour signaler les voies réservées au covoiturage

La voie peut être réservée à ces véhicules en continu : dans ce cas là, il y a un marquage blanc au sol. Si la voie est réservée par intermittence, des horaires sont indiqués en-dessous du panneau, le losange peut aussi s'illuminer quand la mesure s'applique.

Si vous roulez dans la file alors que vous êtes seul dans la voiture, vous risquez une amende de 135 euros. Des radars "intelligents", qui détectent le nombre de personne à bord du véhicule, sont placés le long de ces voies. Les premières contraventions sont déjà tombés, après une période de tolérance.

Déjà à Lyon, Grenoble, Strasbourg, bientôt à Nantes et Rennes

Les premiers panneaux losange sont apparus en septembre 2020, sur l'autoroute A48 entre Grenoble et Lyon. Mais ils se multiplient en ce moment. Il y en a déjà à Lyon, Grenoble et Strasbourg, et autour de ces métropoles. Les panneaux arrivent aussi en région parisienne. Des travaux ont commencé cet été à Rennes et Nantes. Et d'autres sont prévus à Lille, Aix-en-Provence et Marseille.

C'est la loi d'orientation des mobilités (Lom) du 24 décembre 2019 qui a donné la possibilité aux autorités de mettre en place ces panneaux. L'objectif est d'inciter au covoiturage. D'après l'Ademe, l'agence de la transition écologique, partager sa voiture permet de réduire les rejets de gaz à effet de serre de 10% à l'échelle d'un équipage.

3% des trajets en covoiturage

Actuellement, 8 fois sur 10, le trajet domicile-travail est fait en solo. Tous déplacements confondus, le covoiturage ne représente que 3% des trajets. L'objectif du gouvernement est de tripler le nombre de déplacements partagés d'ici à 2027.