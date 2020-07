Routes déjà chargées en Île-de-France pour le premier week-end de départ en vacances

Ce ne sera pas le plus gros week-end de départs en vacances, mais Bison Futé a classé ce vendredi 3 juillet ROUGE en Île-de-France. Samedi 4 juillet ce devrait être un peu plus calme avec une journée classée ORANGE au niveau national et en région parisienne.

La circulation devrait être plus compliquée vendredi en Île-de-France avec une journée ROUGE dans le sens des départs. Samedi, la journée est classée ORANGE par Bison Futé.

Le premier week-end de vacances d'été sera synonyme de bouchons dès ce vendredi 3 juillet. Bison Futé a classé la journée ROUGE pour sortir de l'Ile-de-France. La circulation sera chargée sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières. D’autant que les Belges seront déjà en vacances et que les Néerlandais et le Royaume-Uni débuteront aussi leur période de congés.

Vendredi 3 juillet, la journée est classée ROUGE par Bison Futé pour sortir de l'Ile-de-France.

En Île-de-France, la circulation devrait donc se compliquer dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment en direction du Sud-Est et du Sud-Ouest. Ainsi la circulation devrait rapidement devenir difficile sur les autoroutes A6 et A10.

Embouteillages en vue aux barrières de péages des autoroutes du Sud

Pour quitter la région parisienne, le Boulevard Périphérique, l’A86 et l’A6B devraient également être embouteillés. Dès le milieu de l'après-midi, les difficultés de circulation seront renforcées par les retours travail-domicile et les départs en week-end encore nombreux en cette période. Ainsi la circulation devrait rester très dense dans le sens des départs jusque tard dans la soirée.

Samedi 4 juillet, la situation devrait être meilleure car Bison Futé a prévu une journée ORANGE en Île-de-France. Mais la circulation sera très dense dès le matin avec des bouchons en perspective aux barrières de péages des autoroutes A6 et A10.

Drones et chaîne YouTube

Au péage de Saint Arnoult par exemple, la société Vinci Autouroutes conseille d'éviter de circuler entre 6 heures et 15 heures. Pour gérer au mieux les flux de circulation et informer les automobilistes en temps réel, cinq drones survoleront son réseau. Ils relaieront l’état du trafic en temps réel sur la chaîne Youtube, le fil Twitter et le site de VINCI Autoroutes.

A partir du milieu de la matinée, le trafic s’intensifiera nettement et les bouchons se créeront en amont sur les radiales et les rocades (A86, boulevard périphérique) qui mènent aux autoroutes du Sud.

L’autoroute A13 pour aller en Normandie pourrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Elles pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.

Dimanche 5 juillet, il y aura encore de nombreux départs en direction de l’Ouest sur l’autoroute A13. Dans le sens des retours, cela devrait coincer aux barrières de péages des autoroutes A10 et A6, notamment entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée.

Dans le sens des départs

- Vendredi 3 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France

- Samedi 4 juillet est classé ORANGE au niveau national et en Île-de-France

- Dimanche 5 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en Normandie ainsi qu’une partie de l’Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le sens des retours

- Vendredi 3 juillet est classé VERT au niveau national

- Samedi 4 juillet est classé VERT au niveau national

- Dimanche 5 juillet est classé VERT au niveau national