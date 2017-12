Avec le début des vacances de Noël, la circulation s'annonce difficile ce week-end, avec un jeudi et un vendredi classés orange au niveau national, et rouge en Île-de-France, donc particulièrement chargés.

Pour ce premier week-end des vacances de Noël, Bison Futé prévoit une circulation très difficile ce vendredi 22 décembre, ainsi que ce samedi. Vendredi 22 décembre est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France. Samedi 23 décembre est également classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France.

Un vendredi très chargé dans le sens des départs

Ce vendredi, Bison Futé recommande d'éviter de quitter Paris, alors que les départs de région parisienne sont déjà importants. Il est également conseillé d'éviter de quitter les grandes métropoles jusqu'à 20 heures. Des ralentissements significatifs sont prévus en direction d’Orléans, de Lyon et de la Normandie.

Mieux vaut éviter de prendre la route samedi matin

Samedi 23 décembre est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France. la journée sera encore une journée de départs, ainsi que de déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans l’après-midi. Il est préférable d'éviter de quitter l’Île-de-France entre 6 heures et 19 heures, et d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 11 heures et 16 heures.

Des ralentissements sont attendus sur les autoroutes A6, A6a et A6b au départ de Paris, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les autoroutes A40 et A43 menant vers les stations de sports d’hiver. Les autres jours sont classés vert.

Les zones commerciales très chargées tout le week-end

Jusqu’au dimanche 24 décembre, en raison des courses de Noël, les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des centres des grandes villes. Il faudra privilégier, autant que possible, l’usage des transports en commun.

Un mardi orange en Île-de-France

Dans le sens des retours, mardi 26 décembre est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France. Il est préférable de rentrer en l’Île-de-France avant 15 heures ou après 20 heures.