Routes encore glissantes ce matin dans le Calvados

Pas de ramassage scolaire ce matin à Villers-Bocage. Les routes trop glissantes ont entraîné l’annulation des circuits A, B et C. Un exemple des conditions routières hivernales ce matin dans le Calvados.

Mélanie Meslin, adjointe au directeur des routes du conseil départemental du Calvados, a fait le point sur la situation dans notre jour de 7 heures.

“Les équipes ont été mobilisées cette nuit. On a une équipe qui est intervenue depuis 1h du matin dans les secteurs de Vire et Villers-Bocage. Puis depuis 4h du matin sur le reste du département afin d'éliminer le verglas. Effectivement, on peut dire que le réseau principal, donc les grands axes, sont quasiment tous traités et dégagés. Une attention particulière quand même dans les secteurs de Lisieux et d'Orbec. Sinon il faudra faire très attention sur le réseau secondaire”

Cet épisode hivernal est toutefois loin d’être terminé. Les automobilistes devront encore composer avec des routes glissantes ces prochains jours. “D'après notre site Météo France, nous avons des chaussées glissantes au moins jusqu'à lundi matin” précise Mélanie Meslin.