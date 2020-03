Routes : encore un week-end chargé sur les routes des stations de ski

Les vacances scolaires sont terminées, mais les vacanciers eux sont toujours là dans les stations de ski de Savoie. Selon la direction interdépartementale des routes et le Conseil départemental de la Savoie, 186.850 véhicules sont attendus sur les routes des stations de ski dès ce vendredi.

Un vendredi "perturbé"

Dès ce vendredi, ce sont plus de 54.000 véhicules qui sont attendus. Dès 9h du matin, la circulation sera plus compliquée en repartant des stations. Pour accéder aux stations, les difficultés sont attendues entre 16h et 20h. Les conditions de circulation pour arriver aux stations seront favorables.

Samedi rouge en fin de journée pour accéder aux stations - Direction interdépartementale des routes

Un samedi "difficile"

C'est logiquement le samedi que les conditions d'accès et de retour des stations seront les plus compliquées. 82.300 véhicules sont attendus sur les routes de Savoie. L'accès aux stations sera difficile dès 9h du matin, mais c'est sera surtout entre 16h et 19h que l'on attend le plus de monde.

Dans le sens des départs depuis les stations, c'est entre 10h et 12h qu'il devrait y avoir le plus de monde.

Samedi matin en rouge en repartant des stations - Direction interdépartementale des routes

Un dimanche "fluide"

La journée de dimanche sera fluide dans les deux sens.