Routes fermées, déviations : comment circuler pendant les 24 Heures du Mans ?

Entre les routes fermées et l'afflux de spectateurs, la circulation s'annonce compliqué dès le mercredi 12 juin 2019 pour les 24 Heures du Mans. Des déviations sont prévues pour fluidifier le trafic.

Le Mans, France

Les 24 Heures du Mans, ça démarre samedi ! Mais dès mercredi, la circulation va être largement perturbée au sud du Mans avec le début des essais. Plusieurs routes vont être fermées et il risque d'y avoir des bouchons sur celles qui feront office de déviations.

4 départementales fermées à la circulation dès le mercredi

Les quatre départementales longeant le circuit sont transformées en piste de course pour les pilotes lors des 24 Heures du Mans. Elles sont donc fermées à la circulation du mercredi 12 juin à 12H jusqu'au vendredi à 2H du matin (pour les essais) puis de nouveau du samedi 15 juin à 3H30 jusqu'au dimanche 16 juin à 19 heures (pour la course).

- La D338 (Mulsanne - Le Mans) entre le rond-point du Tertre Rouge au Mans et celui de Mulsanne (Golf).

- La D140 (Mulsanne - Arnage) entre le rond-point de Mulsanne et le giratoire du virage d’Arnage (y compris entre les essais et la course donc du mercredi 12H au dimanche 19H).

- La D139 (Moncé-en-Belin - Le Mans) entre le virage d’Arnage et le virage Porsche (raccordement circuit).

- La D92 (Arnage - Ruaudin) traversante, à partir du rond-point de Beauséjour (Aire d’accueil) jusqu’à Family Village.

Les routes du circuit ne seront pas rouvertes entre les séances d’essai du mercredi soir et du jeudi soir.

Les habitants des cités des Pins et Oasis au Mans, au nord du circuit, devront passer par la rue Maryse-Bastié, rue de Bretagne ou rue Auguste Piron pour rentrer chez eux.

Un sens interdit au virage d'Arnage pendant la course

C'est une première pour cette édition 2019 : le virage d'Arnage sur la D140 bis sera en sens interdit en direction d'Arnage le samedi et dimanche, sauf pour les riverains. L'objectif est de limiter le nombre de voitures sur cet axe pour réduire les risques d'accidents, alors que de nombreux piétons et vélos se trouvent dans ce secteur.

Une déviation est mise en place au niveau du virage d'Arnage le samedi et dimanche, pendant la course des 24 Heures du Mans

Pour se rendre vers Arnage, une déviation est mise en place plus au sud sur les D139 et D212 bis, en passant par Moncé-en-Belin.

Venez en tram ou par le boulevard Pierre Lefaucheux

Pour venir assister aux essais ou à la course, privilégiez le tram : un dispositif spécial est mis en place par la Setram, avec les derniers départs plus tardifs (vers 1 heure du matin depuis Antarès) pour les essais. Pendant la course elle-même, les rames roulent 24 heures sur 24. De gros embouteillages sont attendus notamment le samedi, dans le sens Paris - Le Mans.

Si vous prenez quand même la voiture pour vous rendre au circuit, privilégiez les accès sud : par la déviation Sud Est (D323 ou voie de la Liberté) dans le sens Angers - Paris, ou par le boulevard Lefaucheux. Les départementales 304 (route de Parigné) et 307 (route du Lude) devraient aussi être moins engorgées.

Des déviations sont mises en place le jour de la course des 24 Heures du Mans

Plusieurs parkings gratuits sont disponibles pour les automobilistes : celui des Raineries sur l'aérodrome est à privilégier car il est accessible depuis la D323 et la Voie de la Liberté. Les parkings ActiSud (avenue Geneslay) et Sapinière (route de Ruaudin) sont également accessibles.