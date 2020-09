Le peloton va passer deux jours En Savoie et en Haute-Savoie, mercredi 16 et jeudi 17 septembre. Il passera, entre autres, par Moutiers, Méribel, Bourg-Saint-Maurice et jusqu'à La Roche-sur-Foron. Des restrictions de circulation et de stationnement sont programmées.

Tour de France : quelles sont les routes fermées et comment circuler en Savoie et en Haute-Savoie ?

La 107e édition du Tour de France passe mercredi et jeudi sur les routes de Savoie et de Haute-Savoie. Des restrictions de circulation sont à prévoir sur le réseau départemental et national des deux départements. Les horaires sont évidemment indicatifs et les phases de restrictions peuvent évoluer selon la progression de la course.

Les routes fermées

En Savoie, d'ores et déjà :

l'accès au col de la Loze est interdit aux véhicules de façon permanente

est interdit aux véhicules de façon permanente l'accès au col de la Madeleine entre La Chambre et Cellier-Dessus (RD76 et RD213) est interdit aux véhicules, de ce mardi 20 heures au mercredi 16 heures. Les riverains peuvent toutefois passer

L'étape de mercredi, de Grenoble à Méribel, route par route

de Détrier à Bourgneuf , les RD 925, 30, 27 et 73 sont fermées de 10 heures 30 à 15 heures 30 mercredi

, les RD 925, 30, 27 et 73 sont fermées de 10 heures 30 à 15 heures 30 mercredi de Bourgneuf à La Chambre , les RD 1006, 75E et 76A sont fermées de 10 heures 45 à 15 heures 45

, les RD 1006, 75E et 76A sont fermées de 10 heures 45 à 15 heures 45 de Celliers-Dessus à Moûtiers , la RD 213 est fermée de 13 heures jusqu'à 17 heures 30

, la RD 213 est fermée de 13 heures jusqu'à 17 heures 30 de Moûtiers à Salins-les-Thermes : la RD 915 est fermée de 13 heures 30 à 18 heures

: la RD 915 est fermée de 13 heures 30 à 18 heures de Salins les Thermes à Méribel, au col de la Loze : la RD 915 - RD90 est fermée de 13 heures 30 à 21 heures

Le mercredi soir, l'accès au Cormet de Roselend entre Bourg-Saint-Maurice et le col du Méraillet, via la RD 902 et 925, sera interdit à partir de 20 heures. Il ne rouvrira que le jeudi à 17 heures.

Pour profiter de l'arrivée du Tour de France au col de la Loze (prévue entre 16 heures 45 et 17 heures 45), la mairie de Courchevel conseille "soit de partir à vélo le matin, au départ des fermes de Pralong, par la voie cyclable du col de la Loze"... Une montée de 7 km ! À pied, il faut partir de Courchevel 1850, pour une marche entre 1 heure 30 à deux heures par le sentier menant au Verdon puis par le lac Bleu. Le stationnement sera gratuit dans les parkings couverts de Courchevel.

L'étape de jeudi, de Méribel à la Roche sur Foron, route par route

En Savoie, l'accès à la Haute-Tarentaise en amont de Bourg Saint Maurice sera impossible jeudi de 11 heures à 15 heures. Interdit aussi l'accès au col des Saisies (RD218B) de 11 heures 30 à 16 heures 30, puis au col des Aravis (RD 909) de 12 heures 30 jusqu'à 17 heures 30.

l'agglomération de Moûtiers ne pourra être traversée jeudi de 9 heures 45 jusqu'à 14 heures 30

ne pourra être traversée jeudi de 9 heures 45 jusqu'à 14 heures 30 de Moûtiers à Bourg Saint Maurice , la RN 90 est fermée de 9 heures 45 à 15 heures

, la RN 90 est fermée de 9 heures 45 à 15 heures les avenues Maréchal Leclerc et Antoine Borrel à Bourg Saint Maurice sont fermées de 11 heures à 15 heures

sont fermées de 11 heures à 15 heures de Bourg Saint Maurice au Cormet de Roselend via Les Chapieux, la route est déjà fermée le mercredi soir et ne rouvre qu'à 17 heures

via Les Chapieux, la route est déjà fermée le mercredi soir et ne rouvre qu'à 17 heures du col du Méraillet à Beaufort : les RD 925 et RD 70 sont interdites de 11 heures à 16 heures

: les RD 925 et RD 70 sont interdites de 11 heures à 16 heures de Beaufort à Flumet , fermeture de 11 heures 30 à 17 heures de la RD 218B

, fermeture de 11 heures 30 à 17 heures de la RD 218B de Flumet au col des Aravis, la RD 909 est fermée de 12 heures 30 à 17 heures

En Haute-Savoie, à La Roche sur Foron, des restrictions de circulation spécifiques sont mises en place. Pour les infos en détail cliquez ici.

Carte du passage du Tour de France en Haute-Savoie le jeudi 17 septembre - Capture d'écran - document Département de Haute-Savoie

du col des Aravis à Saint-Jean-de-Sixt , la RD 909 et la RD 4 sont fermées de 13 heures 30 à 16 heures 50

, la RD 909 et la RD 4 sont fermées de 13 heures 30 à 16 heures 50 la RD 12 et la RD 55 sont fermées de 15 heures à 17 heures, puis la circulation est interdite sur la route du Plateau des Glières après l'Essert jusqu'à la route de la Verrerie sur la RD 55 de mercredi 8 heures du matin à jeudi 19 heures (seuls certains véhicules autorisés, les cyclistes et les piétons pourront prendre cette route jusqu'au jeudi 12 heures)

sur la RD 55 de mercredi 8 heures du matin à jeudi 19 heures (seuls certains véhicules autorisés, les cyclistes et les piétons pourront prendre cette route jusqu'au jeudi 12 heures) la RD 55, de la route de la Verrerie à Fillière , est fermée de 15 heures 45 à 17 heures 45

, est fermée de 15 heures 45 à 17 heures 45 de Fillière au col des Fleuries , la RD2 est fermée de 14 heures 45 à 17 heures 50

, la RD2 est fermée de 14 heures 45 à 17 heures 50 du col des Fleuries à l'arrivée à La Roche sur Foron , la RD2 est ensuite fermée sur ce tronçon de 14 heures 50 à 18 heures

, la RD2 est ensuite fermée sur ce tronçon de 14 heures 50 à 18 heures la RD1203 à La Roche sur Foron est fermée de 20 heures 30 mercredi soir à jeudi 23 heures. Une déviation sera mise en place par la RD12 et la RD19 via Reignier Eser

Les navettes gratuites mises en place par le Département de la Haute-Savoie seront les seuls moyens d'accès au plateau des Glières le jour J, mais tout est déjà complet. Reste la marche à pied et le vélo...

Le stationnement interdit

Depuis lundi, des places de stationnement ont été réservées pour les services d'ordre sur les cols de la Madeleine, des Saisies, des Aravis et de Roselend. Il est également interdit de se garer (sauf les riverains) entre La Chambre et Cellier-Dessus, sur les départementales 76 et 213 jusqu'à ce mercredi 20 heures.

L'étape de mercredi, de Grenoble à Méribel

le stationnement est interdit au niveau de la zone de ravitaillement près de La Chapelle , sur la RD 1006 Se garer au col des Saisies (RD218B) et au col des Aravis (RD909) sera interdit de mercredi 18 heures jusqu'à jeudi 20 heures 30.

, sur la RD 1006 de mercredi 18 heures jusqu'à jeudi 20 heures 30. de même, stationnement interdit entre Hauteluce et le Col des Saisies ainsi qu'entre Flumet et le col des Aravis de mercredi 20 heures à jeudi 17 heures pour permettre le départ de la caravane du Tour,

L'étape de jeudi, de Méribel à La Roche-sur-Foron