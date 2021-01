Routes glissantes et neige dans plusieurs secteurs de la plaine d'Alsace ce mardi

Prudence si vous prenez la route en ce mardi 12 janvier. La neige a commencé à tomber en plaine au petit matin, principalement dans une large moitié nord du département du Bas-Rhin ainsi que dans le sud du Haut-Rhin. La circulation est notamment compliquée autour de Haguenau, à cause de la neige, mais aussi à cause du verglas. La neige commençait aussi à tenir sur l'A35 à hauteur d'Obernai à 7 heures selon un auditeur de France Bleu Alsace.

Le Haut-Rhin n'est pas en reste, avec de la neige qui tient sur la route dans le Sundgau et au sud de Mulhouse. Un poids-lourd est accidenté sur l'autoroute A36. L'axe est coupé dans le sens Mulhouse vers Belfort. Un accident qui serait là encore lié aux routes glissantes. Des accidents sont aussi signalés par Info trafic Haut-Rhin peu avant 8 heures sur la D68 à hauteur de Morschwiller le Bas et sur la RN66 à Willer sur Thur. Des auditeurs de France Bleu Alsace signalent aussi des accidents à Mulhouse et beaucoup de verglas dans la ville.

En début de matinée, les secteurs de Strasbourg et Colmar étaient encore épargnés.

Adaptez vote conduite

Le PC route de la collectivité européenne d'Alsace rappelle qu'il faut adapter sa vitesse et respecter les distances de sécurité. Les équipes sont en intervention un peu partout.

La gendarmerie du Bas-Rhin rappelle que le département est en vigilance neige et verglas jusqu'au 13 janvier 10 heures.

Les pompiers appellent aussi à la prudence.