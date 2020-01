Les conditions météo ont provoqué plusieurs accidents ce mardi dans le Nord Franche-Comté, en raison du gel et de la pluie.

Routes glissantes : quelques accidents dans le Doubs et en Haute-Saône

Doubs, France

Soyez très prudents si vous êtes sur la route ce mardi matin. Les routes sont glissantes et il pleut. Selon les gendarmes du Doubs, vers 8h, une trentaine d'accidents étaient en cours sur tout le département. Un auditeur a notamment signalé un accident à la sortie de Dasle, direction Audincourt, dans le pays de Montbéliard. Les saleuses étaient mobilisées sur l'A36 et les certains axes secondaires. Plusieurs accidents matériels se sont également produits Haute-Saône dans le secteur de Lure et Héricourt.