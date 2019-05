Trafic routier : Attention, gros travaux sur l'A20 et l'A89 en Limousin à partir de ce lundi

Limousin, France

Attention, gros travaux sur l'Autoroute A20, à partir de ce lundi soir et durant presque trois semaines, jusqu'au 29 mai. L'A20 sera fermée tous les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures du matin, dans le sens Sud-Nord, entre les échangeurs 38 du Pôle de Lanaud et l'échangeur 35 de Feytiat.

Cette fermeture intervient dans le cadre de travaux de réfection de chaussée et de la maintenance des équipements de signalisation horizontale.

Déviations obligatoires sur l'A20 au Sud de Limoges

Du coup, dans le sens province-Paris, les usagers de l’autoroute A20 devront obligatoirement sortir à l’échangeur n°38 "Pôle de Lanaud" et suivre la déviation principale mise en place jusqu’à l’échangeur n°33 "Les Casseaux". Les bretelles d’entrées des échangeurs n°38 "Pôle de Lanaud", n°37 "Boisseuil" et n°36 "Z.I. Magré-Romanet" seront fermées. Des déviations seront mises en place pour chaque fermeture de bretelle.

Travaux et déviations sur l'A20, à partir du lundi 13 mai - ©DIRCO

Les travaux d'enrobage et de réfection de cette portion doivent durer jusqu'au 29 mai prochain.

Gros travaux aussi sur l'A89 autour d'Ussel, en Corrèze

A partir de ce lundi également, Vinci Autoroutes va aussi procéder à d'importants travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A89, entre les échangeurs d'Ussel-Ouest (n°23) et Ussel-Est (n°24). 16 km de chaussée seront ainsi refaits à neuf dans chaque sens de la circulation, soit 32 kilomètres.

Un chantier de 5 millions d'euros qui va durer 7 semaines, et qui va nécessiter la production de 57.000 tonnes d'enrobé. Un chantier si important que Vinci Auroroutes va fabriquer l'enrobé sur place! "Les installations fixes locales ne permettent pas effectivement d'assurer des capacités et des rendements de production horaires correspondant aux besoins de ce chantier", explique Pascal Roudier, le Responsable Exploitation et Sécurité à la Direction Centre-Auvergne de Vinci-Autoroutes, basé à Brive. "On a donc installé, il y a quelques jours, aux environs de la sortie Ussel-Ouest, une centrale de fabrication mobile de béton bitumineux" poursuit-il.

Les travaux s’effectueront ainsi de jour pendant sept semaines, du lundi 8 heures au vendredi midi. Ils se traduiront par un basculement de la circulation dans le sens opposé. Le vendredi après-midi et le week-end, la circulation sur deux voies sera rouverte normalement dans les deux sens.