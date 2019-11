Routes : l'échangeur de Viais sera fermé 5 nuits dès jeudi

Les travaux de l'échangeur de Viais à Pont-Saint-Martin vont entraîner la fermeture du giratoire pendant cinq nuits entre le jeudi 28 novembre et le vendredi 6 décembre. Des déviations seront mises en place.

Pont-Saint-Martin, France

Le département de Loire-Atlantique mène actuellement un important chantier à hauteur du giratoire de Viais sur la commune de Pont-Saint-Martin. Un échangeur est en cours de la réalisation et la chaussée sera doublée entre l'autoroute A83 et l'échangeur de Tournebride à La Chevrolière. A partir du jeudi 28 novembre, des opérations doivent être menées pour préparer le chantier de doublement de la RD 178 route de Machecoul), ces interventions vont être effectuées la nuit pour limiter la gêne sur la circulation.

Giratoire fermé entre 20h30 et 5 heures

Ce tronçon de la route de Machecoul est empruntée chaque jour par 26 000 véhicules, le but est donc ne pas intervenir en journée, la RD 178 sera fermée entre le rond-point de Viais et l'échangeur de Tournebride dans la nuit de jeudi à vendredi puis du lundi 2 au vendredi 6 décembre entre 20h30 et 5 heures du matin.

Une déviation sera mise en place par les RD 937 et RD 62.