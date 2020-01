Routes : la vitesse de toutes les départementales de Corrèze va repasser à 90 km/h sous peu

Promulguée entre Noël et le nouvel An, la loi permet désormais aux départements qui le souhaitent de faire repasser la vitesse maximale de 80 à 90 km/h sur les routes départementales. Ce pourrait être le cas en Corrèze "au 1er février" après l'avis consultatif d'une commission qui doit être réunie.

Brive-la-Gaillarde, France

Le retour de la vitesse maximale à 90 km/h sur les routes départementales de Corrèze, c'est pour très bientôt. La loi permettant de le faire a été promulguée entre Noël et le nouvel An, et le président du conseil départemental de Corrèze, Pascal Coste, ne compte pas tergiverser : il va le faire. Et qu'importe les préconisations drastiques formulées par le conseil national de sécurité routière, dont le pouvoir n'est que consultatif.

90 km/h sur tout le réseau départemental

" On va utiliser la loi et rien que la loi ", dit-il, alors que des présidents d'autres départements se montrent désormais hésitants à engager leurs responsabilités. En Corrèze, un relèvement général à 90 km/h sur les 4.700 km de route sera acté dès que possible. Hors agglomération, 1.983 sections de route ont été déterminées et une étude d'accidentalité réalisée sur chacune, conformément à ce qui est demandé. Après concertation avec les maires concernés, il a été décidé de créer 23 nouvelles zones où la vitesse sera abaissée à 70 km/h dans certains secteurs jugés dangereux.

Entrée en vigueur au 1er février ?

Pour justifier sa décision, Pascal Coste rappelle que la vitesse n'est en cause que dans " 17% des accidents graves dans le département, et notamment sur route mouillée. A ce moment là, il faut rouler à 80 km/h maximum, ce qui a été oublié par nombre de décideurs et d'automobilistes ". Il précise que " des opérations de prévention routière seront menées et qu'un observatoire de l'accidentologie est en cours de création pour prendre immédiatement des mesures nécessaires ". Mais, avant de pouvoir à nouveau faire repasser la vitesse à 90 km/h, il faut attendre la tenue du comité départemental de sécurité routière, réuni sous l'égide de la préfecture avec avis consultatif à la clé. " j'espère avant mi-janvier " reprend Pascal Coste, qui évoque un retour à 90 km/h " possiblement au 1er février ".