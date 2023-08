Routes : les prévisions de trafic en Bretagne pour le week-end du 19 août

Les vacances touchent à leur fin… Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les prévisions de trafic de Bison futé pour les jours qui viennent en Bretagne. C'est beaucoup plus chargé dans le sens des retours que dans le sens des départs. De manière générale en France "les retours en direction du nord prennent le pas sur les départs vers les régions côtières", précise Bison Futé

Vendredi 18 août 2023

Tous les axes sont classés verts dans notre région, dans le sens des départs comme dans le sens des retours. A une exception près : la Nationale 165 entre Quimper et Nantes est jaune. La circulation risque d'être difficile entre 18h et 20h.

Samedi 19 août

Il n'y a pas de grandes difficultés à prévoir dans la région, selon Bison futé, mise à part la N165 dans les sens des retours entre Quimper et Nantes. Un axe classé rouge qui risque d'être saturé entre 11 heures et 13 heures. Il est d'ailleurs conseillé d'éviter le secteur. Mais La circulation sera également dense entre 9 heures et 11 heures puis entre 13heures et 15 heures. Cette route fait partie des axes les plus impacté de France, selon Bison Futé.

Dimanche 20 août et lundi 21 août

Aucune difficulté n'est prévue dans la région dans le sens des départs comme dans celui des retours.