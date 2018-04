Attention aux chassés-croisés sur les routes en ce premier week-end de mai prévient Bison Futé. Il y aura du monde sur les routes samedi, en particulier en Île-de-France.

Samedi orange dans le sens des départs

Des difficultés de circulation sont à prévoir dans les métropoles et leur périphérie, partout en France, samedi, dans le sens des départs. La journée est classée orange par Bison Futé. En Île-de-France, les difficultés sont attendues sur l’A10 au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre 8 heures et 16 heures, avec un trafic plus important entre 10 heures et 12 heures et sur l’A6 au péage de Fleury, entre 9 heures et 14 heures.

Au départ de Paris, certains points pourraient rester sensibles aux ralentissements, de 10 heures à 13 heures, sur l’A6, l’A10, l’A13 et la RN118. Bison Futé prévoit aussi une circulation soutenue sur les autoroutes suivantes :

• A10 à hauteur d’Orléans, de 9 heures à 12 heures,

• A10 à hauteur de Bordeaux, de 10 heures à 18 heures,

• A6 entre Beaune et Lyon, la circulation sera dense entre 10 heures et 12 heures,

• A7 entre Lyon et Orange, de 9 heures à 16 heures,

• A7 en arrivant sur Lançon-Provence, de 10 heures à 17 heures,

• au niveau de l’échangeur A8/A52, de 10 heures à 12 heures,

• A9 entre Nîmes et Narbonne, de 10 heures et 12 heures.

Retours compliqués en Île-de France

Dans le sens des retours, les principales difficultés de circulation sont attendues en Île-de-France à l’occasion de la fin des congés de la zone C.