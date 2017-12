C'est surtout dans le sens des retours que les conditions de circulation seront compliquées sur les routes de France ce week-end. Bison Futé prévoit de l'orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France.

Cette deuxième semaine de vacances étant "généralement plus fréquentée dans les stations de montagne que celle de Noël", Bison Futé prévoit un trafic chargé aux abords des stations de ski pour ce week-end du Nouvel An.

Un samedi orange en Auvergne-Rhône-Alpes

De nombreux vacanciers originaires de région parisienne, de Belgique, des Pays-bas ou encore de Grande-Bretagne sont notamment attendus dans les Alpes du Nord. Ce samedi est donc classé orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et des retours. Des ralentissements sont à prévoir en provenance du nord sur les autoroutes A6 et A31 en direction de la région Rhône-Alpes. La circulation risque aussi d'être compliquée au nord de Lyon pour remonter vers le nord.

Une nuit du Nouvel An calme

Pour la nuit du Nouvel An, pas de gros ralentissements attendus, hormis "quelques difficultés temporaires" aux abords des lieux de festivités. Toutefois, la nuit de la Saint-Sylvestre est "très accidentogène en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après les fêtes et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas)" rappelle Bison Futé qui incite à la prudence.

Trafic chargé en Île-de-France mardi

La fête passée, c'est en région parisienne que le trafic sera le plus chargé mardi. La circulation sera dense dans l’après-midi en direction des grandes métropoles mais "les principales difficultés sont attendues sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la capitale". La région Île-de-France est classée orange. Il est conseillé d'éviter de circuler entre 14H00 et 20H00.