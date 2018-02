Dans le rapport remis au gouvernement, le Conseil d'Orientation des Infrastructures préconise la mise à deux fois trois voies de la Rocade et de l'Autoroute A 63 au sud de Bordeaux, mais repousse à 2038 le projet de grand contournement. Décision à la fin du mois.

Benoît Simian est l' invité spécial de France Bleu Gironde ce lundi matin entre 8h et 8h 30. Le député La République en Marche du Médoc fait partie des experts et des élus qui composent le Conseil d'Orientation des Infrastructures . Ce conseil vient de donner ses priorités pour les 20 ans à venir pour les grands travaux routiers et ferroviaires, et c'est sur ce rapport, remis à Elisabeth Borne, la ministre des Transports, que va se baser le gouvernement pour rendre à la fin du mois ses décisions en matière de projets de transports.

Pour la Gironde, le rapport préconise tout d'abord la mise à deux fois trois voies complète de la Rocade bordelaise. Cette rocade resterait gratuite, mais pour accélérer les travaux , l'arrangement suivant est proposé : ASF, la filiale de Vinci Autoroute qui gère l' A 10, finance le chantier. En échange, la durée de sa concession serait allongée. Benoît Simian parle d'une "réponse immédiate à la congestion routière qui pourrait aller très vite".

C'est une bonne solution, cela permettra de financer ce chantier et d'aller beaucoup plus vite. Est-ce que cela va régler les problèmes de circulation sur la Rocade ? Avant de se poser la question, faisons d'abord ces travaux. - Christophe Duprat, maire de St Aubin de Médoc et vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports.

La Rocade, l'A63 , rapidement; le grand contournement, plus tard

La mise à deux fois 3 voies de l'Autoroute A 63 entre Bordeaux et Salles, à la limite des Landes est également classée prioritaire. Il s'agit de la dernière portion de 35 kilomètres encore en deux fois deux voies en direction de Bayonne , mais qui est pourtant la portion la plus chargée , avec plus de 100 mille véhicules par jour . Sauf que, en contrepartie, ce tronçon deviendrait payant, avec possibilité de tarifs spéciaux pour le trafic local. Si cette option est validée, le chantier pourrait être achevée en 2022.

En revanche, le projet de grand contournement autoroutier de Bordeaux, ressorti des cartons par certains élus, ne figure pas dans les priorités pour les 20 ans qui viennent. Le rapport parle seulement de poursuites des études et de la concertation , pour une réalisation à plus long terme, après 2038, plus qu'hypothétique.

C'est un objectif à très long terme qui peut paraître inatteignable, mais n'enterrons pas pour autant la discussion et la réflexion. Ca pourrait aussi se faire progressivement ". - Christophe Duprat

Concernant les infrastructures ferroviaires, le projet de Ligne Grande Vitesse Bordeaux-Dax est reporté au delà de 2037 . Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse serait réalisé en plusieurs phases : d'abord, Agen-Toulouse, avec des travaux engagés d'ici 10 à 20 ans, puis Agen-Bordeaux.