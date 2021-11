Routes : plus de 16 000 tonnes de sel stockées par le Département de la Moselle

Le Département de la Moselle " fin prêt " cet hiver pour des routes non glissantes. Il vient de déclencher sa campagne de viabilité hivernale.

Pour traiter les 4013 km de routes départementales, dont il a la gestion, le Conseil Départemental dispose de 270 agents, de 64 déneigeuses et autres saleuses. Il a aussi en stock, 16 450 tonnes de sel, pour lutter contre la neige et le verglas.

Le réseau principal déneigé en priorité

Le Département a élaboré 149 circuits d'intervention, dont 14 sont réalisées par des entreprises privées.

En Moselle, il existe 23 centres d'exploitations, où sont stockés le sel et les engins de déneigement.

Ses agents interviennent en priorité sur le réseau principal, 378 km de routes empruntées notamment par des trafics nationaux et internationaux, qui bénéficient d'un suivi 24 h/24 : RD955 entre Metz et Sarrebourg, RD 1 entre Metz et Thionville, RD 654 entre Yutz et Sierck les Bains, RD 14 et RD 16 vers le Luxembourg, RD 910, RD 620 et RD 662.

Puis les saleuses interviennent sur le réseau secondaire, 1571 kilomètres, avec une intervention entre 3 heures et 20 heures ; puis le niveau 3, 1981 kilomètres, avec un traitement réalisé entre 6 et 18 heures.

Des bulletins météo toutes les quatre heures

Pour savoir s'il va neiger en abondance, Météo France fournit en journée, des prévisions actualisées toutes les quatre heures. Le Département a aussi implanté neuf stations météos routières, qui transmettent en temps réel des températures et des paramètres d'humidité dans l'air.

Le Département souhaite aussi mieux informer les usagers de la route. 44 caméras et webcams ont été installés au bord des routes et leurs images sont accessibles sur le site inforoute57.fr