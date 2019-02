Chassé-croisé des vacances au ski : un week-end en rouge et noir en Pays de Savoie

Il y a toujours un week-end plus compliqué que les autres en Pays de Savoie au moment des vacances d'hiver : c'est celui qui arrive. Pour ce samedi 23 février, Bison Futé annonce une journée noire dans le sens des départs des stations dans la région Auvergne Rhône-Alpes. La direction interdépartementale des routes annonce elle un samedi rouge, principalement entre huit heures du matin et midi.

Ça va bouchonner dès ce vendredi

Dès ce vendredi, la circulation sera chargée entre Lyon et Chambéry, principalement, Chambéry et Lyon dès 17 heures. Pour accéder aux stations de ski, on attend ce vendredi 31.000 véhicules en Maurienne et en Tarentaise.

L'accès au tunnel du Mont-Blanc dans le sens France-Italie sera très compliqué dès 17 heures.

Journée en rouge et noir tout samedi avec 100.000 véhicules en Savoie

Mais le plus compliqué sera bien sûr samedi, avec une journée annoncée en noir par Bison Futé dans le sens des départs, et rouge dans le sens des retours des stations. Il est par exemple conseillé d'éviter de circuler sur l’autoroute A43 en direction des Alpes, entre 6 heures et 18 heures, l’A40 et l’A48 entre 7 heures et 16 heures, la N90 entre 10 heures et 17 heures.

#Trafic73 l 🚗🚕🚙 Vous serez nombreux sur les routes de #Savoie ce week-end. Bison Futé a classé la journée du samedi 23 février ⚫ en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs vers les stations et 🔴 dans le sens des retours.

Soyez prudents et préparez votre voyage. pic.twitter.com/NiOjqL9VZU — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 20, 2019

Ce samedi, on attend plus de 100.000 véhicules en Savoie :

dans le sens des accès aux stations : 53.700 véhicules. Entre huit heures du matin et midi, le trafic sera très compliqué. Cela restera trés chargé jusqu'à 18 heures.

: 53.700 véhicules. Entre huit heures du matin et midi, le trafic sera très compliqué. Cela restera trés chargé jusqu'à 18 heures. dans le sens des retours : 48.000 véhicules. Le trafic sera très chargé entre huit heures et 14 heures.

Dimanche encore, les routes sont annoncées au vert dans les deux sens. A noter que le temps sera au beau fixe, ce qui est une bonne nouvelle pour les automobilistes.

N'oubliez pas ce samedi dès 7 heures du matin : INFO ROUTE tous les quart d'heures et en journée nous sommes avec vous en direct du PC Osiris sur France Bleu Pays de Savoie.