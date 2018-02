Les conducteurs de deux et quatre roues sont appelés par des associations à se mobiliser samedi dans toute la France, contre l'abaissement de la limitation de vitesse sur les routes secondaires. Elle doit passer de 90 à 80km/h le 1er juillet.

Des manifestations sont organisées à travers la France samedi, à l'appel de la Fédération française de motards en colère (FFMC) et de l'association 40 millions d'automobilistes, unies pour la première fois dans une action commune. Leur motif de colère : le passage à 80 km/h au lieu de 90 aujourd'hui de la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires, annoncé le mois dernier par le gouvernement.

"Un pansement sur une jambe de bois"

Le week-end dernier déjà, des défilés ont rassemblé plusieurs milliers de personnes, avec l'appui de collectifs départementaux créés sur Facebook et baptisés "Colère".

D'autres actions sont prévues la semaine prochaine. Les explications données le 9 janvier par le Premier ministre Edouard Philippe pour justifier la limitation de la vitesse sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central ont hérissé un certain nombre d'usagers de la route, motards en tête.

On ne cherche pas à éviter que les accidents surviennent, mais on essaie de limiter l'impact. C'est un pansement sur une jambe de bois" -Didier Renoux, porte-parole de la FFMC

La vitesse, toujours première cause d'accident

Le bilan de la mortalité routière pour 2017 affirme que le nombre de morts sur les routes a baissé l'an passé (3.693 tués, -1,2% par rapport à 2016) après trois années consécutives de hausse. Mais il y a eu davantage de blessés et d'accidents, et la vitesse reste la première cause.

Selon le gouvernement, qui se base sur une modélisation des chercheurs suédois Nilsson et Elvik, baisser de 10 km/h la limitation de vitesse sur l'essentiel du réseau secondaire permettrait de sauver "350 à 400 vies" par an. Des chiffres contestés par les opposants.