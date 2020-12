Routiers bloqués au Royaume-Uni : leur fédération réclame leur rapatriement immédiat

17.000 poids lourds, dont un millier de rhônalpins, sont bloqués depuis dimanche soir et pour 48 heures minimum, à Douvres en Grande-Bretagne, à cause d'une variante du coronavirus, très contagieuse. La Fédération Nationale des Transports Routiers Rhône-Isère réclame leur rapatriement immédiat.

Jacques Sorlin est en colère. Le délégué régional de la FNTR d'Auvergne Rhône Alpes se débat depuis dimanche soir pour faire bouger les choses. Il ne comprend pas pourquoi les chauffeurs-routiers doivent rester coincés sur le sol britannique à cause de la nouvelle souche de Covid apparue Outre-Manche.

On exige le retour de nos chauffeurs aujourd'hui _-_Jacques Sorlin, de la FNTR

"Nous sommes remontés jusqu'au Premier Ministre qui, semble-t-il n'avait pas pris la mesure du problème. On exige que nos camions rentrent à la maison aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que cela représente 17.000 camions retenus comme çà à Douvres !"

Un secteur déjà sinistré

Pour le secteur, la situation est catastrophique : "On a eu le Brexit, puis le Covid et maintenant cette interdiction de circuler. Lors du premier confinement, les poids-lourds circulaient bien. Et là, on nous bloque. Et quid des denrées périssables transportées ? Nous n'avons pas d'informations, on laisse nos chauffeurs sans eau, sans nourriture, ils doivent se débrouiller, c'est inadmissible".

Passer Noël en famille

Sans compter que Noël, c'est jeudi : _"_Nos chauffeurs doivent pouvoir retrouver leurs familles pour le réveillon, comme tout le monde! Certains sont déjà très remontés. Les tests PCR, ils peuvent les faire à leur retour en France, car en Angleterre, il y a trop d'attente."

Le gouvernement devrait prendre une décision dans la soirée.