Roya : réouverture de la route des 46 lacets !

Certes, ce n'est pas la route la plus paisible pour une ballade dominicale. Mais pas question de faire la fine bouche pour les habitants de la Roya, privés de leur accès au Piémont jusqu'ici. Cette route des 46 lacets est aujourd'hui le seul lien routier entre la France et l'Italie, or elle ferme tous les hivers à cause du gel et de la neige. Pour le petit hameau de Casterino, c'est une excellente nouvelle puisque cela va permettre aux touristes de retrouver le hameau de Casterino, coupé du monde cet hiver.

Réouverture partielle pour le moment

Attention, l'accès est pour le moment réservé seulement aux habitants de Tende, la Brigue et Limone ainsi qu'aux travailleurs frontaliers et aux touristes qui ont réservé un hébergement à Casterino, avec un créneau pour passer toutes les deux heures. C'est un début !