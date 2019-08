A13 : ces petites mains qui aident les automobilistes en galère aux péages

Caen, France

Les 24 barrières de péages de Dozulé sont automatisées. Depuis trois ans, le personnel de péage dans les cabines a été remplacé par des automates mais une brigade de salariés est prête à intervenir en cas de difficultés des automobilistes pour payer leur passage.

Deux assistants et deux intervenants péages sont ainsi mobilisés dans chaque sens de circulation lors des grands jours de départ en vacances. Le but est de garder le trafic fluide et éviter le mécontentement des usagers.

Le S.V.P. permet de visualiser en temps réel le trafic dans les voies de péages © Radio France - Olivier Duc

Premier outil à leur disposition : le S.V.P, le superviseur de voie de péage. Il permet à Agnès de visualiser les voies sur son ordinateur et de dépanner à distance les automobilistes. "On a une vue générale de toute la barrière. On peut saisir des cartes et des chèques à distance, d'annuler des transactions etc... on fait beaucoup de choses avec le S.V.P en fait."

Mais tout ne se règle pas à distance. Une quarantaine de fois dans la journée, Aurélie doit se faufiler entre les voies et intervenir auprès des automobilistes.

Rares sont les automobilistes furieux ou désagréables. Ils savent très bien que ces salariés en gilet jaune sont là pour faciliter leur trajet sur la route des vacances.