Ruée dans un nouveau magasin discount : des bouchons sans précédent à Montpellier

Montpellier, France

La circulation dans le secteur du rond-point du Rieucoulon à Saint-Jean-de-Védas est devenue un enfer depuis ce lundi. En cause : l'ouverture d'un magasin de discount nommé Action. L'engouement pour cette nouvelle enseigne est tel qu'il provoque de nombreux bouchons sur l'avenue de Toulouse et les départementales 612 et 613.

Sur le parking, un agent de sécurité se charge exceptionnellement de faire la circulation. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Aux heures de pointe, il faut patienter en moyenne 30 minutes dans sa voiture pour atteindre le parking où des agents de sécurité font la circulation. Un vrai parcours du combattant, mais pas de quoi dissuader Laetitia, une jeune maman : "Depuis le temps qu'on attend un Action à Montpellier, franchement... On est bien content qu'il ait ouvert. Ça reste accessible, il y a des prix bas pour tout, pour les enfants, notamment. Ça permet de se faire plaisir sans exploser le budget."

Une situation dommageable pour les commerçants

Pour sortir de là, c'est la même musique. Il n'y a en effet qu'une seule sortie. "Il en faut une deuxième", plaide Damien Gonzalez, gérant d'une boulangerie et co-président du collectif de commerçants à l'origine d'une pétition :

Si rien ne bouge, nous aurons des pertes sur notre chiffre d'affaires. Les personnes qui viennent dans la zone et qui vont mettre une heure pour l'aller et une heure pour le retour finiront par ne même plus venir.

Une réunion lundi à la Métropole

Face à l'inquiétude des commerçants, Isabelle Guiraud, la maire de Saint-Jean-de-Védas a demandé à la Métropole de réaliser au plus vite des travaux :

Peut-être faut-il créer d'autres entrées et sorties. Mais en tout état de cause, il faudra que les gens soient patients, car cela ne pourra pas se réaliser dans des délais très rapides, compte tenu des montants financiers importants à engager.

Interview avec Isabelle Guiraud, maire de Saint-Jean-de-Védas Copier

L'entrée sur le rond-point du Rieucoulon depuis la départementale 612. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

La métropole doit plancher sur le dossier en début de semaine prochaine. Lundi, les services de la voirie et de la mobilité iront sur place pour voir comment réaménager au mieux le secteur.