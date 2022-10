Rupture de stock à la station-service de Saint-Christol-lès-Alès, dans le Gard

Inutile de vous y rendre. A son tour, la station-service de Saint-Christol-lès-Alès, dans le Gard, annonce sa fermeture provisoire, suite à une rupture d'approvisionnement en carburant. Malgré les appels répétés du gouvernement à négocier et à cesser les blocages, la CGT et la direction de TotalEnergies ne parviennent toujours pas à s'entendre ce lundi sur les modalités d'un dialogue sur les salaires, et le mouvement de grève a été reconduit jusqu'à mardi, alors que près d'un tiers des stations, tous groupes confondus, sont affectées par des pénuries de carburants. Le mouvement a même fait tâche d'huile dans une quinzaine de stations-service autoroutières du réseau Argedis, filiale de TotalEnergies.

La Première ministre Elisabeth Borne réunira dans la soirée, à 21h à Matignon quatre ministres concernés par les difficultés d'approvisionnement en carburant : les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et des Transports Clément Beaune, ainsi qu'avec le porte-parole du gouvernement Olivier Véran