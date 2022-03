Ryanair annonce dix nouvelles destinations depuis l'aéroport Marseille-Provence

La compagnie aérienne Ryanair annonce ce jeudi dix nouvelles destinations estivales depuis l'aéroport Marseille-Provence : Berlin, East Midlands, Lanzarote, La Rochelle, Luxembourg, Madère, Saint-Jacques de Compostelle, Shannon, Tenerife Sud et Venise. En tout, ce sont 60 destinations que Ryanair met en avant depuis Marseille, avec 240 vols hebdomadaires pour l'été 2022.

La compagnie aérienne à bas coûts annonce également un avion supplémentaire basé à l'aéroport Marseille-Provence, portant à cinq appareils au total sur place. Ryanair met en avant un investissement de plus de 500 millions de dollars à Marseille, ce qui permettrait de soutenir 150 emplois dans le secteur de l'aviation et plus de 2.800 emplois indirects à l'aéroport de Marseille.

Des tarifs très avantageux sont aussi promis aux voyageurs qui réserveront avant ce samedi 12 mars sur le site ryanair.com