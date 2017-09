Ryanair annule près de 2.000 vols et s'attire les foudres des passagers

Les voyageurs font part de leur mécontentement après les annulations de vols en série chez Ryanair. La compagnie aérienne irlandaise a annoncé ce vendredi la suppression de 40 à 50 vols par jour jusqu'à fin octobre.

Dans un bref communiqué ce vendredi, Ryanair a annoncé l'annulation de 40 à 50 vols par jour jusqu'à la fin du mois d'octobre, soit environ 2.000 liaisons au total. La compagnie aérienne irlandaise souligne que ces annulations ne concernent que 2% de ses vols et ont pour but de "rétablir sa ponctualité" qui a diminué début septembre, mais ses explications ne passent pas.

On s'est clairement plantés sur les tableaux de service" - Michael O'Leary, patron de Ryanair

Ce lundi, Ryanair a subi la fureur des voyageurs frappés par cette vague d'annulations soudaines. Le patron de la compagnie a fini par monter au créneau pour présenter ses excuses et promettre des améliorations. "On s'est clairement plantés sur les tableaux de service" a reconnu Michael O'Leary à Dublin lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte, tout en promettant que cela n'arriverait plus.

La liste complète des vols annulés est publiée

"Ils ont annulé notre vol trois heures avant et ne pouvaient même pas garantir que nous aurions un vol dans les trois jours", s'est emportée Pat Broadhead dans un commentaire sur la page Facebook de Ryanair, prise d'assaut par des clients excédés. "Nous avons dû voyager en taxi de Bratislava jusqu'en Autriche pour avoir un autre vol à grands frais, plus deux nuits d'hôtel", a-t-elle raconté, à l'unisson d'usagers qui déploraient d'en être pour leur poche.

Ryanair a fini par publier la liste complète des vols annulés. Sur son site internet, la compagnie explique aux passagers concernés qu'ils peuvent soit réserver un autre vol gratuitement, soit se faire rembourser le billet acheté. La régulation européenne prévoit aussi une indemnisation des personnes victimes de ces annulations.

Des perturbations dans de nombreux aéroports en France

Ces suppressions de vols concernent de nombreux aéroports partout dans le monde, et donc évidemment en France. Cinquante vols aller-retour sont annulés à l'aéroport de Beauvais jusqu'à fin octobre, une dizaine de liaisons est supprimée à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, trois autres à l'aéroport de Bergerac. Des vols au départ ou au destination de Marseille et Toulouse sont également supprimés.