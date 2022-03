La ligne est proposée à partir du 2 mai jusqu'au 28 octobre 2022, à raison de deux rotations par semaine, tous les lundis et vendredis. Cette nouvelle liaison s’ajoute aux quatre destinations proposées par Ryanair depuis l'aéroport rochelais.

Ryanair ouvre des vols entre La Rochelle et Marseille à compter du 2 mai

Ryanair va assurer deux liaisons hebdomadaires entre La Rochelle et Marseille

Le Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne de la compagnie Ryanair entre La Rochelle et Marseille.

Les premiers vols auront lieu le 2 mai prochain jusqu'au 28 octobre 2022, à raison de deux rotations par semaine, tous les lundis et vendredis. Les billets d’avion sont en vente sur le site de Ryanair.

La liaison sera effectuée en Boeing 737-800, d’une capacité de 189 sièges.

Les horaires des vols entre La Rochelle et Marseille - © Ryanair

Le syndicat mixte précise que que cette nouvelle ligne répond "au besoin exprimé par la population locale pour les déplacements familiaux, ainsi que pour les voyages touristique". Cette ouverture de ligne s’inscrit dans une stratégie de développement visant à proposer des liaisons aériennes vers des destinations pour lesquelles les autres modes de transport (train ou voiture) n’offrent pas de solution satisfaisante pour la Charente-Maritime.

"Je me réjouis de cette décision qui est une marque de confiance de la part d’une compagnie aérienne majeure. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré et pour le désenclavement de la Charente-Maritime", précise Thomas Juin, Directeur Général du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime.

Cette nouvelle liaison s’ajoute aux quatre destinations proposées par Ryanair depuis plus de 10 ans : Londres-Stansted, Dublin, Porto et Bruxelles-Charleroi.

