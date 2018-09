Marseille, France

Ryanair a annoncé ce jeudi à Marseille (Bouches-du-Rhône) le retour d'une base à l'aéroport de Marseille-Provence à compter du 23 mars 2019 ainsi que l'ouverture à partir de l'été 2019 de onze nouvelles lignes reliant neuf pays.

Ryanair promet la création de 60 emplois

David O'Brien, directeur commercial de Ryanair évoque "un investissement de 200 millions de dollars" et vise "2,4 millions de clients par an". Cette base doit créer 60 emplois de pilotes et de personnel de cabine.

Un vol quotidien avec Bordeaux

Deux vols par semaine sont prévus depuis et vers Agadir, Alicante, Bologne, Bucarest, Budapest, Manchester, Naples, Ouarzazate, Prague et Varsovie. Un vol quotidien vers Bordeaux est également annoncé.

Pour le comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, ces destinations vont "renforcer l'attractivité de la région". La clientèle de ces pays progresse de 9,3% par an dans l'hôtellerie, selon le CRT.

Un contexte de grève et de rappel à l'ordre par l'UE

Cette annonce intervient alors que la compagnie a annulé 150 vols pour ce vendredi 28 septembre en raison d'une grève de son personnel de cabine. La commissaire européenne pour l'emploi et les affaires sociales Marianne Thyssen a de son côté rappelé Ryanair à l'ordre sur le respect du droit communautaire concernant les contrats de travail. Des contrats qui doivent s'appuyer sur le droit du pays où vivent les salariés.

En septembre 2017, la Cour de justice de l'Union Européenne avait interdit à Ryanair d'imposer constamment le droit irlandais. La compagnie avait été accusée d'avoir fait travailler à tort entre 2007 et 2010 du personnel navigant basé à Marseille sous contrat irlandais. Ryanair n'avait pas hésité à fermer sa base de Marignane lors de la mise en examen en 2010 avant de rouvrir trois semaines plus tard.