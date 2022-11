S.Nunez (Vinci): " Il n'y a pas de raison de penser que le contournement ouest de Montpellier ne se fera pas"

C'est un sujet encore un peu sensible en ce moment dans la métropole de Montpellier: le COM, le contournement ouest de Montpellier. Une future 2 fois 2 voies qui doit relier les autoroutes A9 et A709 au sud de la ville, à l'autoroute A750 au nord, en contounant donc l'ouest de la métropole.

Un récent sondage IFOP, effectué auprès d'une échantillon représentatif de la population de l'ouest de la métropole, révèle que 83% des personnes interrogées y sont favorables.

Mais sur le terrain, des oppositions subsistent néanmoins.

Les travaux ne devraient pas commencer avant fin 2025 début 2026.

Et c'est la société VINCI qui est à la maoeuvre sur ce projet.

Et c'est la société VINCI qui est à la maoeuvre sur ce projet.

Salvados NUNEZ, directeur des opérations sur ce COM, qui avait déjà oeuvré sur le doublement de l'autoroute A9, était notre invité en direct et en studio ce lundi matin.