Sables-d'Olonne : les Sablais veulent garder leur route littorale

Le non l'a très largement emporté lors de la consultation citoyenne sur la déviation de la route du littoral aux Sables-d'Olonne. Comme elle s'y est engagée, la mairie suivra l'avis des électeurs et les travaux ne se feront pas.

Les Sables-d'Olonne, France

Face à la forte opposition sur le projet de déviation de la route du littoral, aux Sables-d'Olonne, la mairie avait décidé d'organiser une consultation citoyenne pour demander aux électeurs de trancher. Pour rendre à la nature la dune entre le puits d'enfer et l'abbaye Saint-Jean-d'Orbestier, le projet prévoyait de fermer la route et d'en construire une nouvelle un peu plus en retrait. Problème : il aurait fallu pour ça abîmer une forêt jusque-là préservée, une autre partie de la dune et les opposants craignaient aussi de gros soucis de circulation.

"Le non qui l'emporte sera la décision de la ville"

Le vote a eu lieu ce dimanche. 31% des Sablais inscrits sur les listes électorales sont allés voter, soit 12.000 personnes. Le non l'emporte largement, à 80,41%. Pour le maire de la ville, Yannick Moreau, "c'est un 'non' clair, net et précis à la suppression de la route littorale. Avec près de 12.000 votants et près de 31 % de participants, cette consultation est un exercice démocratique local réussi. Vox populi, vox dei : le 'non' qui l'emporte avec 80,41% sera la décision de la ville des Sables-d'Olonne."

Le conseil municipal se réunit se lundi pour faire suite à cette consultation.