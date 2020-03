Sables-d'Olonne : pour soutenir les routiers, la patronne d'un garage de poids lourd leur ouvre ses portes

La patronne d'un garage de poids lourds des Sables-d'Olonne en Vendée ouvre ses portes depuis lundi 23 mars 2020 aux routiers, peu importe leur région. Charlène Garnier leur propose de venir profiter gratuitement d'un peu de répit, d'une douche, d'un café avant de reprendre la route, car pendant le confinement, certaines stations-service ont fermé ou ne permettent plus aux professionnels de la route d'y faire une pause.

"Ce sont eux qui nous ravitaillent"

"C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut avoir des denrées alimentaires, donc pour nous, c'est normal", explique Charlène Garnier qui a pris l'initiative de les accueillir sur son lieu de travail jour et nuit, à n'importe quelle heure. Et dans les règles d'hygiène du moment pour éviter la propagation du coronavirus : "On met des chiffons propres, à usage unique, on désinfecte toutes les surfaces, toute la journée".

"Ca peut être un moment de réconfort", ajoute Ronan, le mécanicien poids lourd qui croise beaucoup de routiers. "Ne serait-ce que de prendre une douche, se sentir propre, rien que pour ça, ça peut leur faire du bien", affirme-t-il. Si vous avez besoin de vous reposer sur la côte vendéenne après une livraison, n'hésitez pas à appeler, peu importe l'heure, Charlène Garnier au : 02.52.67.00.00