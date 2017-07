Saint-Astier : la route du val de l'Isle fermée pour raboter la falaise

La route du val de l'Isle, la départementale 3 à Saint-Astier va être en partie fermée du 24 juillet au 11 août pour sécuriser la falaise.

La falaise de Saint-Astier se refait une beauté depuis le début de l'été. On ne peut pas la rater quand on arrive par la départementale 3 depuis Razac-sur-l'Isle, mais le rocher menace de se fissurer tôt ou tard. Il faut sécuriser ce gros caillou. Du coup, la route va être fermée à partir du lundi 24 juillet et jusqu'au 11 août.

Une déviation mise en place par Montanceix

Seule une petite partie de la départementale va être fermée dans les deux sens de circulation, mais cela nécessite la mise en place d'une déviation par la D6089, la route qui traverse Razac-sur-l'Isle. Il faut passer par Montanceix pour rejoindre Saint-Astier depuis Marsac-sur-l'Isle et inversement.

200 mètres cube de roche à retirer

Après quelques jours de nettoyage et de préparation, le chantier entre dans le dur. Les ouvriers vont s'attaquer au nez de la falaise qui dépasse sur la route. Le calcaire se fissure par endroits et il vaut mieux raboter cette protubérance dès maintenant. 200 mètres cube de roche vont être enlevés à l'aide d'une mini-pelle. Une rampe en remblais va être créée pour permettre à l'engin d’accéder au rocher. Quand le plus gros de la roche aura été enlevé il y aura ensuite une phase de micro minage pour nettoyer la pente. Un grillage sera ensuite posé pour maintenir la falaise.