Saint-Brieuc : un cargo transportant de l'engrais chimique en difficulté au large de la baie

Saint-Brieuc, France

Un cargo libérien parti de Suède le 27 novembre dernier connait quelques difficultés alors qu'il est au mouillage en baie de Saint-Brieuc depuis le jeudi 5 décembre.

Mercredi 4 décembre, alors qu'il fait route vers la Mauritanie, le Karkloe prévient le Maritime Rescue and Coordination Centre qu'il connait une avarie sur sa ligne propulsive. L'information est alors remontée au Centre régional de surveillance et de sauvetage de Corsen. Le navire transporte 4.000 tonnes de nitrate d'ammonium (utilisé notamment comme engrais chimique).

Le coup de vent met en difficulté le navire et son remorqueur

Le lendemain, le jeudi 5 décembre, l'armateur du cargo libérien décide de faire venir un remorqueur mais les conditions météorologiques se dégradent et les deux navires demandent alors la possibilité de mouiller en baie de Saint-Brieuc. Dans la nuit de ce dimanche 8 novembre au lundi 9 novembre, un coup de vent a balayé la Bretagne et mis en difficulté le cargo et son remorqueur.

Les autorités maritimes ont alors demandé au Bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution arrivé sur place par prévention de porter assistance au cargo. Dans le courant de la nuit, une remorque a permis de stabiliser le cargo sur son point de mouillage. Le bateau doit rejoindre Rotterdam. Une décision sera prise dans les prochaines heures ou les prochains jours en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.