Saint-Brieuc : un exercice de sécurité va perturber la circulation en ville ce jeudi 28 novembre

Un exercice de sécurité de grande ampleur va être mené ce jeudi 28 novembre à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) sur la place de la cathédrale. La circulation et le stationnement vont être perturbés dans le centre-ville en fin de journée.

Saint-Brieuc, France

Un exercice de sécurité doit avoir lieu ce jeudi 28 novembre à la cathédrale de Saint-Brieuc. Les services de police, les pompiers et ceux de la ville seront mobilisés à cette occasion. Dans le cadre de cet exercice la circulation et le stationnement autour de l’édifice vont être perturbés dès le milieu d'après-midi.

Piétons et véhicules sont concernés par les restrictions

Le stationnement sera interdite dès 15h et jusqu'à 1h du matin le vendredi 29 novembre, place du général de Gaulle, sur la moitié de la place (soit la partie Est, en façade de l’Hôtel de Ville et en façade de la Cathédrale Saint-Etienne) et place du Martray.

La circulation des véhicules sera interdite dès 18h30 et jusqu'au vendredi 29 novembre 2019 à 1h place du général De Gaulle (sauf transit entre la rue Pohel, l’angle de la rue Saint-Pierre et la rue Vicairie), rue Saint-Jacques, place du Martray, rue Saint- Gilles, rue de la Préfecture, rue Henri Servain et rue Fardel. Une déviation sera mise en place à partir de la rue Saint-Gilles. La circulation pourrait être perturbée rue du Combat-des-Trente de 19h à 1h.

La place du du Général de Gaulle sera interdite aux piétons dès 18h30, sur le trottoir situé en façade de la cathédrale Saint-Etienne, entre la place du Général de Gaulle et la place du Martray. La place du Martray, la rue Saint-Gilles et la rue de la Préfecture seront également interdites aux piétons.

Le réseau d'eau va être testé

Par ailleurs, les moyens d’extinction des sapeurs pompiers seront mis en eau afin de tester la capacité du réseau d’eau à soutenir l’extinction de l’incendie. Le service des eaux de l’agglomération effectuera une surveillance du réseau d’eau en continu. "Si toutefois vous observez de l’eau trouble ou de couleur rouille au robinet, il est fortement conseillé de privilégier la consommation d’eau embouteillée," indique la préfecture.