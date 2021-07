Saint-Chamond : les travaux sur l'A47 devraient se terminer vendredi matin

Vous l'avez forcement constaté si vous faites régulièrement la route entre Lyon et Saint-Étienne. La circulation sur l'A47 est très compliquée en ce moment au niveau de Saint-Chamond, à cause de travaux sur le viaduc de Langonand, dans le sens Lyon-Saint-Étienne, qui doivent se terminer vendredi.

Cela fait une semaine tout pile que des travaux sont en cours sur le viaduc du Langonand, cette portion de l'A47 qui contourne Saint-Chamond, dans la Loire. Les équipes de la direction interdépartementale de routes Centre-Est procède au remplacement des joints de chaussée du viaduc, qui servent à raccorder le pont à la route et qui doivent être changés, dans le sens Lyon - Saint-Étienne.

20 minutes pour faire 3 kilomètres

Le problème pour les automobilistes, c'est que ça provoque beaucoup de ralentissements dans le secteur, parfois plusieurs kilomètres avant d'arriver sur le viaduc. Comme le tronçon en travaux est totalement fermé à la circulation, une déviation a été mise en place avec un basculement sur les voies opposées, celles du sens Saint-Étienne - Lyon.

Un des joints de chaussée du viaduc (avant travaux). © Radio France - Capture d'écran Google Street View.

Un goulot d'étranglement avant la zone de travaux

Les voitures et les camions qui se rendent en direction de Saint-Étienne sont donc coincés dans un goulot d'étranglement avant la zone des travaux. Ils passent d'une circulation sur deux voies à une circulation sur trois voies, puis tout ce petit monde doit se rabattre sur une seule voie, d'où ces ralentissements. Dans le sens inverse, on assiste au même phénomène, puisque la circulation à double sens impose de réduire la vitesse et de ne circuler que sur une seule voie.

La galère devrait prendre fin dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 juillet, avec le rétablissement de la circulation dans les deux sens. La suite des travaux est prévue en juillet 2022 : la direction interdépartementale des routes Centre-Est remplacera cette fois les joints de chaussée du viaduc dans le sens Saint-Étienne-Lyon.