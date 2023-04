Une résidence étudiante dans les écuries Malaquais du Domaine de Saint-Cloud

A quelques mètres de la A13, les écuries Malaquais, joyaux du XIXème siècle, classées aux monuments historiques, sont en train de se refaire une beauté. Plus encore: elles s'offrent une seconde vie.

Un cadeau que l'on doit au Crous de l'Académie de Versailles qui a signé, le 14 janvier dernier, un accord avec le Centre des monuments nationaux (CMN). L'objectif: restaurer et réhabiliter ce bâtiment rattaché au domaine national de Saint-Cloud, et en faire une résidence étudiante. Au programme: 57 logements, dont 3 réservés aux personnes à mobilités réduites, des espaces communs, et puis le silence grâce aux murs anti-bruits.

Le changement est donc au rendez-vous, mais aussi la sauvegarde du patrimoine. Ainsi, les trois ailes en U, construites entre 1819 et 1860, seront préservées, les pavés conservés mais tout de même policés afin de mieux répondre aux normes PMR.

Si le curage a été effectué, le ravalement des façades A et B réalisé, les toitures révisées, il faudra tout de même attendre la rentrée 2023 pour pouvoir admirer et laisser nos étudiants profiter des lieux.