Saint-Cyr-sur-Loire : 4 mois de travaux pour créer un rond-point à la clinique de l'Alliance

Saint-Cyr-sur-Loire, France

La circulation entre les zones commerciales de Tours-Nord et de Saint-Cyr-sur-Loire va être difficile pendant 4 mois. Depuis le 24 juin, Tours-Métropole-Val-de-Loire et la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire mènent des travaux d’aménagement sur le carrefour entre le boulevard André-Georges Voisin et l’avenue Pierre-Gilles de Gennes à Saint-Cyr-sur-Loire. Les travaux consistent à créer un rond-point devant la clinique de l'Alliance pour fluidifier la circulation avec l’extension qui vient de s’achever. La clinique de l'Alliance va en effet doubler le nombre de lits avec le déménagement de la clinique Saint-Gatien de Tours (à partir du 16 juillet), soit 30% de trafic en plus. Dans un secteur qui enregistre déjà de 30.000 à 40.000 véhicules/jour.

Pendant les 4 mois de travaux, la circulation sera maintenue dans les deux sens, sur le boulevard André-Georges Voisin et la desserte des bus assurée. Le coût des travaux, prévus en 5 phases, est de 800.000 euros.