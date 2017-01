Saint-Étienne : 200 conducteurs formés à la conduite de la nouvelle rame de tramway

La nouvelle rame a un moteur plus puissant et des dimensions différentes qu'il faut apprendre à maitriser.

Les stéphanois l'ont forcément aperçue. Même s'ils ne peuvent pas encore monter à l'intérieur, la nouvelle rame de tramway circule sur les rails de la ville. Les conducteurs s'entrainent et se forment à la conduire car elle est plus longue et même un peu plus large.200 conducteurs sont donc passés par la case formation. Il faut apprendre à conduire ce tramway puisqu'il est un peu plus long de dix mètres et aussi légèrement plus large. Et puis, le moteur est plus puissant : les accélérations doivent être gérées différemment. Ce n'est pas si évident puisque les rames ne changent que tous les 30 ans sur le réseau STAS.

Ces conducteurs sont formés par trois agents qui délivrent les habilitations obligatoires pour conduire un tramway. Concrètement, ils ont passé deux jours dans une salle pour comprendre le mécanisme. Ensuite, ils se sont mis à la pratique : conduite sans passagers, échange radio, relations avec le PC sécurité ou encore exercices relatifs à l'évacuation des rames. Tout cela s'apprend. Saint-Étienne métropole explique que les premiers retours sont bons, les conducteurs ont rapidement pris en main ce nouveau tramway. Ils ne sont pas les seuls à être formés. 50 encadrants, régulateurs, et agents de maintenance les accompagnent sur les rails.

Écoutez ce qu'en pensent les Stéphanois