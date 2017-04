Saint-Étienne : c’est parti pour deux ans de travaux pour la troisième ligne de tram

C'est parti. La 3eme ligne de tramway se concrétise. Les travaux sont en train de commencer. Dans quelques jours, ce sont les travaux préparatoires qui vont débuter.

À partir de mi-avril, et pendant toute l’année 2017, ces travaux concernent la préparation des terrains. Certains bâtiments vont être démolis, des voiries provisoires vont aussi être mises en place. Et dès ce mois-ci, dans le secteur de la gare, des places de parking seront supprimés. À partir du mois de juin, dans le secteur du Zénith, au Soleil, autour de Chateaucreux, des rues vont être coupées ou déviées. C'est le cas notamment de la Rue Marey et de la Télématique.

Carte des travaux du tramway à partir d'avril 2017. - DR Saint-Étienne Métropole

Ensuite, il va falloir déplacer ou renouveler les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, réseau de chaleur) qui passaient là où le tram passera.

La métropole tient à montrer le bon côté des choses, dans plusieurs secteurs, ces travaux permettront d'enfouir des lignes électriques et de téléphone, ou encore de développer certains réseaux.

Le gros morceau est prévu au printemps et l’été 2018 qui seront consacrés aux travaux de raccordement aux lignes existantes sur le parvis de la gare, rue Bergson, ainsi qu’à la création d’une voie de retournement des tramways au nord de la Cité du design. N'empêche les pelleteuses vont être de sortie sur les 4,3 km de la ligne. Et ça va durer si tout va bien, jusqu'à juin 2019.